Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Синистер. Семейное проклятие
Расписание сеансов Синистер. Семейное проклятие, 2024 в Курске
14 января 2026
Расписание сеансов Синистер. Семейное проклятие, 14 января 2026 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
10
Завтра
11
пн
12
вт
13
ср
14
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Синистер. Семейное проклятие»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
22:00
от 420 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Гринч. Ужасающий новый год
Отзывы
2022, США, ужасы
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Юля, Дубин и Волков выходят на первый план: сериал «Майор Гром. Игра против правил» выходит в январе
От Аннатара до Ока: сколько обликов на самом деле сменил Саурон во «Властелине колец»
Всего 6–8 эпизодов: 5 отличных турецких сериалов, которые идеально заходят в зимние выходные
Этот фильм Тарантино назвал величайшим в истории кино (спорим, вы согласитесь с выбором?)
За 2025 год лишь 4 российских сериала-комедии получили оценку 8+ – время наверстать, если упустили
Будет ли 3-й сезон «Больницы Питт»: даже критики «не могут дождаться» – не зря 2-я часть сходу получила 99% свежести на RT
Как в СССР Новый год отмечали: лишь знатоки «Иронии судьбы» пройдут тест на 5/5 – остальным соболезнуем
Таня выживает и едет к маме: у «Интердевочки» был «счастливый» финал специально для Шведов
После «Далекого города» можете увидеть Алью снова — в сериале с почти 9 баллами рейтинга: зрители говорят «это лучшее, что я видел»
Логику убили еще до собачки: в «Джоне Уике» нашли кучу сюжетных дыр, особенно смешной в сцене с таксистом
Стали хитами без помощи от голливудских студий: лучшие инди-фильмы, которые можно пересматривать бесконечно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667