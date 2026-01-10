Супергерой, который проиграл: сериал «Паук-Нуар» сломает привычный миф Marvel — уже в начале 2026-го

Netflix официально заказал восьмой сезон «Черного зеркала» — сценарий уже в работе

Не стыдно советовать: 3 российских фильма с высокими рейтингами и устойчивой любовью зрителей

Таня выживает и едет к маме: у «Интердевочки» был «счастливый» финал специально для Шведов

Как в СССР Новый год отмечали: лишь знатоки «Иронии судьбы» пройдут тест на 5/5 – остальным соболезнуем

За 2025 год лишь 4 российских сериала-комедии получили оценку 8+ – время наверстать, если упустили

Один из лучших фильмов по Стивену Кингу снова начнут показывать в кинотеатрах — спустя всего 3 месяца после изначальной премьеры

В 2026-м будет много премьер, но 15 из них ждут особенно: первая состоится уже 19 января – а дальше только успевай смотреть

Трактор, овцы, два столба: где снимают «Ферму Кларксона» - посмотрел четыре сезона, считаю лучшим проектом Amazon

Логику убили еще до собачки: в «Джоне Уике» нашли кучу сюжетных дыр, особенно смешной в сцене с таксистом