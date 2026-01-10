Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Синистер. Семейное проклятие
Расписание сеансов Синистер. Семейное проклятие, 2024 в Курске
13 января 2026
Расписание сеансов Синистер. Семейное проклятие, 13 января 2026 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
10
Завтра
11
пн
12
вт
13
ср
14
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Синистер. Семейное проклятие»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
22:00
от 420 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Гринч. Ужасающий новый год
Отзывы
2022, США, ужасы
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Супергерой, который проиграл: сериал «Паук-Нуар» сломает привычный миф Marvel — уже в начале 2026-го
Netflix официально заказал восьмой сезон «Черного зеркала» — сценарий уже в работе
Не стыдно советовать: 3 российских фильма с высокими рейтингами и устойчивой любовью зрителей
Таня выживает и едет к маме: у «Интердевочки» был «счастливый» финал специально для Шведов
Как в СССР Новый год отмечали: лишь знатоки «Иронии судьбы» пройдут тест на 5/5 – остальным соболезнуем
За 2025 год лишь 4 российских сериала-комедии получили оценку 8+ – время наверстать, если упустили
Один из лучших фильмов по Стивену Кингу снова начнут показывать в кинотеатрах — спустя всего 3 месяца после изначальной премьеры
В 2026-м будет много премьер, но 15 из них ждут особенно: первая состоится уже 19 января – а дальше только успевай смотреть
Трактор, овцы, два столба: где снимают «Ферму Кларксона» - посмотрел четыре сезона, считаю лучшим проектом Amazon
Логику убили еще до собачки: в «Джоне Уике» нашли кучу сюжетных дыр, особенно смешной в сцене с таксистом
Кто из «Бригады» сказал 5 фраз – мама Саши Белого, Космос или совсем другой герой? Тест для преданных фанатов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667