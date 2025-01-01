Из-за «Иронии судьбы» Рязанова выдернули из дома 1 января: сказал пару слов и едва не сорвал премьеру фильма

Первый сезон аниме «Ван-Пис» зрители наконец досмотрели спустя 26 лет: финал показали в 1155-й серии, но скоро уже продолжение

С каким советским фильмом встретить Новый год: всего 6 вопросов — и сразу ясно, что включить под бой курантов (тест)

100% «свежести», Джордж Мартин в списке создателей: сериал со звездой «Фарго» взахлеб советуют посмотреть критики

«В разы круче, чем “Одни из нас”»: 2 сезон «Фоллаута» лучше первого буквально во всем – точно войдет в топ-5 сериалов года

Гэндальф, ты ли это? В 7 серии «ОСД» нашли отсылку на «Властелин колец» – в России не поймет никто

Лучшую экранизацию Стругацких выпустили ровно 43 года назад: «Чародеев» братья-писатели себе не так представляли

Тест покажет, достаточно ли раз вы посмотрели «Иронию судьбы»: продолжите 5 цитат из фильма

5 новогодних традиций СССР, о которых все уже забыли: остались лишь в советском кино – от Деда Мороза по вызову до детских утренников

«Чуть что — сразу Косой»: мужчина, к которому Зина уходила от Якина, не так прост — кто такой этот Будимир Косой