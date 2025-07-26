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Синистер. Семейное проклятие
Расписание сеансов Синистер. Семейное проклятие, 2024 в Курске
26 июля 2025
Расписание сеансов Синистер. Семейное проклятие, 26 июля 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Синистер. Семейное проклятие»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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Низкая цена
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Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
13:10
от 260 ₽
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