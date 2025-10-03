Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Ленивая семейка Расписание сеансов Ленивая семейка, 2024 в Курске

Расписание сеансов Ленивая семейка, 2024 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Ленивая семейка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
14:45 от 50 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тафити. Приключения на краю света
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
Думали, знаете «Машу и Медведя» наизусть? Оказывается, у озорной девчонки есть сестра, и она ее полная противоположность
Лысый мальчик и его «ложки нет»: почему эта реплика оказалась важнее всех перестрелок Нео в «Матрице»
Стал похож на брутального дровосека: как сейчас выглядит Мехмед из «Великолепного века» — весь гарем бы пал к его ногам (фото)
«Любовь и голуби» видел почти каждый, но мало кто знает о его странном «проклятии»: коснулось всех — от сценариста до Гурченко и Меньшова
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
«Будьте здоровы!»: эта серия «Маши и Медведя» за 14 лет набрала 117 млн просмотров — 402 секунды удовольствия
Не в масть тебе такая погоня, дядь: самая дорогая сцена «Матрицы: Перезагрузка» обошлась в бюджет «Утомленных солнцем 2»
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше