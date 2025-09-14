Меню
Расписание сеансов Сомния: Обитель кошмаров, 2024 в Курске 14 сентября 2025

Расписание сеансов Сомния: Обитель кошмаров, 14 сентября 2025 в Курске

Вся информация о фильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
20:00 от 460 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
22:00 от 270 ₽
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
