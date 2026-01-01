Меню
Киноафиша
Фильмы
Каруза
Расписание сеансов Каруза, 2025 в Курске
21 января 2026
Расписание сеансов Каруза, 21 января 2026 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
ср
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Каруза»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
14:50
от 150 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Гринч. Ужасающий новый год
Отзывы
2022, США, ужасы
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
МУЛЬТ в кино. Выпуск №190
Отзывы
2025, Россия, анимация
