Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Каруза Расписание сеансов Каруза, 2025 в Курске 24 декабря 2025

Расписание сеансов Каруза, 24 декабря 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Каруза»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
08:30 от 150 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Фэкхем-Холл
Фэкхем-Холл
2025, Великобритания, комедия
Этот сериал с Янковским в 2025 году посмотрели 6 000 000 раз — легко обошёл все новинки, включая «Камбэк»
Прилучный — папа, Охлобыстин — Печкин, Деревянко — Шарик: кто есть кто в новом «Простоквашино», который покажут 1 января 2026 года
И снова сериал про форму и приказы: сможет ли «Огонь» с Панфиловым удивить зрителей НТВ
После «Фишера» ожидания выросли — но этот мрачный детектив с рейтингом 7,6 ему не уступает: зрители «проглатывают» все серии за 2 дня
«Пропаганда!»: эту драму с Куравлевым реальные военные презирают – чиновники СССР краснели и не хотели пускать в прокат
Новый детектив НТВ «захватил с первой серии»: зрители ставят 7.5 и смотрят запоем – хорошо, что все 20 серий уже вышли
Здоровье тут ни при чем: почему Джексон на самом деле ушел из «Ментовских войн» — увидел сценарий и все понял
На 3/6 вопросов нашего теста о карьере Никулина правильно ответит и ребенок: зато с 6/6 едва справится даже киноман со стажем
Где и как снимали «Морозко»: с местом определились сразу, а вот в процессе было немало проблем – от декораций до костюмов
«Пункт назначения: Новый аттракцион» не связан с культовой франшизой: нашли 3 причины все-таки сходить на свежий ужастик
Одна фраза в «Бриллиантовой руке» попала под цензуру — и это видно по губам: легко прочтете, что Мордюкова говорит на самом деле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше