Короткие, как раз идеальны для выходных: 3 свежих сериала от Prime Video, которые уже в топе

Ой! Очнулись на финале с открытым ртом: три свежих детектива с эффектом внезапности — уже онлайн и в хорошем качестве

С этими 5 фильмами даже самый скучный осенний вечер преобразится: №4 обожает Тарантино

После «Побега из Шоушенка» Фримен проснулся звездой: а потом снялся в еще одном фильме по Кингу и «убил» его экранизации на 14 лет

Тесты про советское кино на 10/10 пройдет любой школьник: лучше ответьте на 5 сложных вопросов о шедеврах Netflix

Персонаж Гослинга? Как бы не так! В новых «Звездных войнах» наконец-то нашли замену Люку Скайуокеру

«Я завопил в экран»: финал 2 сезона «Дандадан» оказался шоком даже для тех, кто зачитал мангу до дыр

Смесь «Игры в кальмара» и «Бумажного дома» — про самых мерзких богачей: 3 причины дать шанс испанской новинке Netflix

«Мучился и терпел»: неочевидная отсылка кочевала из одного фильма Данелии в другой — найдете в «Афоне», «Мимино» и «Кин-дза-дза!»

Изначальная концовка «Криминального чтива» была максимально «тарантиновской»: режиссер поменял кровавый финал в распоследний момент