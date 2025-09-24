Меню
Киноафиша
Фильмы
Клёвый УLove
Расписание сеансов Клёвый УLove, 2025 в Курске
24 сентября 2025
Расписание сеансов Клёвый УLove, 24 сентября 2025 в Курске
Вся информация о фильме
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:30
от 240 ₽
15:05
от 290 ₽
18:40
от 340 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
13:30
от 150 ₽
17:45
от 180 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
14:25
18:40
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
14:15
от 220 ₽
18:25
от 240 ₽
22:35
от 260 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
13:30
17:45
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
