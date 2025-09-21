Меню
Расписание сеансов Клёвый УLove, 21 сентября 2025 в Курске

5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:30 от 240 ₽ 15:05 от 290 ₽ 18:40 от 340 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
13:30 от 150 ₽ 17:45 от 180 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
14:40 от 260 ₽ 16:40 от 260 ₽ 18:40 от 270 ₽ 20:40 от 270 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
14:25 18:40
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
14:15 от 240 ₽ 18:25 от 260 ₽ 22:35 от 280 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:00 от 440 ₽ 14:05 от 590 ₽ 16:05 от 520 ₽ 18:05 от 570 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
13:30 17:45
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
13:30 17:45
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
