Киноафиша
Фильмы
Клёвый УLove
Расписание сеансов Клёвый УLove, 2025 в Курске
19 сентября 2025
Расписание сеансов Клёвый УLove, 19 сентября 2025 в Курске
О фильме
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Клёвый УLove»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:30
от 240 ₽
15:05
от 290 ₽
18:40
от 340 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
11:20
от 110 ₽
18:50
от 180 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
14:40
от 250 ₽
16:40
от 250 ₽
18:40
от 260 ₽
20:40
от 260 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
14:25
18:40
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
15:50
от 220 ₽
20:00
от 240 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:35
от 440 ₽
14:05
от 590 ₽
16:05
от 520 ₽
18:05
от 570 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
13:30
17:45
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
13:30
17:45
