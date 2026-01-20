Меню
Фильмы
Простоквашино
Расписание сеансов Простоквашино, 2026 в Курске
27 января 2026
Расписание сеансов Простоквашино, 27 января 2026 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
20
Завтра
21
чт
22
пт
23
сб
24
вс
25
пн
26
вт
27
ср
28
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Простоквашино»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
09:00
13:15
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00
13:10
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
10:50
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
09:00
13:15
