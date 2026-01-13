Я искала лёгкие комедии на январь — и вот три свежих фильма, которые реально спасают вечер

Думаешь — отвратительный герой, а оторваться невозможно: сериал «Смерть Банни Манро» с Мэттом Смитом зрители смотрят залпом

Я уже ставлю напоминание в календаре: названа точная дата, когда «Аватар: Пламя и пепел» появится в российских кинотеатрах

Король ужасов, детективов и… гангстеров? В этих трех фильмах по Кингу – ни грамма мистики с хоррором, но пугают похлеще, чем «Оно»

Знали, что «Чебурашку» любят даже в Японии, особенно женщины 30+? Сначала я крутила пальцем, а потом узнала причину – стало их жалко

С каждым «миу-миу-миу» росло негодование: мамочки разнесли героев «Трех котов», а папу вовсе назвали «рохлей»

Поросенок Пых-Пых и прочая дичь: в «Маше и Медведе» переврали сразу несколько великих русских сказок – даже «Коньку-Горбунку» досталось

«Рыцарь Семи Королевств» повторит антирекорд «Игры престолов»: шоураннер поделился печальным известием

Этот триллер Кинг считает лучшим кино «всех времен» — выбор писателя ломает все ожидания: вы точно не угадаете его с первого раза

«Жеглов умер»: в продолжении «Места встречи» хотели убить героя Высоцкого и раскрыть его главный секрет – но почему фильм так и не сняли?