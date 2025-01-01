Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик всех времен: и это точно не «Терминатор»

От 5,7 до 8,0: расставили все мультфильмы «Три богатыря» от худшего к лучшему — вы удивитесь, кто оказался на 1 месте

Демон Валак из хоррора «Монахиня» не выдумка, а вполне реальная история: есть даже место на карте, где его видели

Что означает слово «Дракула»: экранизаций снято много, а о происхождении имени знают не все – такое было у реального правителя

Пожертвует жизнью, чтоб победить смерть? Что станет с Макс в финале «Очень странных дел» — на хэппи энд даже не надейтесь

К Райнеру претензий нет, Армин - что-то с чем-то: ИИ лайв-экшен версия «Атаки Титанов» с Шаломе и Джилленхолом (видео)

«Морской Тарзан» и «Круиз для сумасшедшего»: в Европе советским фильмам дали уморительные названия – угадаете 5/5? (Тест)

Никакого оливье и селедки под шубой: что ставят на праздничный стол герои «Один дома», «Отпуска по обмену» и «Реальной любви»

Спившаяся Баба Яга и ребенок гусеница: из-за этих мультиков СССР у детей развивались психологические проблемы

Демьяненко снова сыграл Шурика ровно за год до смерти: «короткометражка» странная, но точно лучше «Кавказской пленницы!» (видео)