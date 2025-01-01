Как правильно смотреть сериал «Спартак», чтобы полностью прочувствовать все интриги: начинать надо не с «Богов арены»

За что «Пластилиновую ворону» хотели запретить в СССР: связь с «17 мгновениями весны» уловили не все

Почему Кинг не снялся в «Оно: Добро пожаловать в Дерри», хотя довольно часто появляется в экранизациях своих книг?

Из «Трех котов» не планировали делать детский мультик: коты ходили без штанов, а Коржика вообще звали не Коржик

«Вы пожалеете об этом»: ChatGPT спросили, почему у Смешариков нет семьи – одна версия логична, вторая превращает комедию в безысходную хтонь

2 сезон «Человека-бензопилы» не выйдет в 2026 году, но есть и хорошие новости: не хватило жести в «Истории Резе»? Держитесь!

«Опозорят “Игру престолов”»: 3 фэнтези-саги, экранизации которых зрители ждут десятки лет – но анонса все нет

Священная корова НТВ: топ-5 серий «Ментовских войн» — зрители посмотрели эти эпизоды и сразу же влюбились в Шилова

Казалось, Простоквашино — выдумка, но нет: на карте России нашли ту самую деревню — здесь есть и «дом свободный», и даже Матроскин

Рязанов «исправил» концовку «Жестокого романса»: Карандышеву все сходило с рук — решающая сцена с Ларисой в фильм не попала