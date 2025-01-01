3 новых сериала НТВ про то, что бывших правоохранителей не бывает: замыкает список «Черное солнце 2»

304 дня в топ-10: этот российский мультфильм стал самым стабильным хитов 2025 года, а ведь он выходит с 2015 года

5 классных идей из фильмов для украшения елки и дома: можно отметить Новый год как Кевин или Гарри

2 сезон «Человека-бензопилы» не выйдет в 2026 году, но есть и хорошие новости: не хватило жести в «Истории Резе»? Держитесь!

«Вы пожалеете об этом»: ChatGPT спросили, почему у Смешариков нет семьи – одна версия логична, вторая превращает комедию в безысходную хтонь

«Опозорят “Игру престолов”»: 3 фэнтези-саги, экранизации которых зрители ждут десятки лет – но анонса все нет

Из «Трех котов» не планировали делать детский мультик: коты ходили без штанов, а Коржика вообще звали не Коржик

Звезда «Игры престолов» сыграет одну из главных ролей в еще одном сериале — его снимут по роману Чарльза Диккенса

«По-прежнему завораживает»: новые серии «Эмили в Париже» уже добрались до зрителей — получилось заметно лучше 2-го сезона

Священная корова НТВ: топ-5 серий «Ментовских войн» — зрители посмотрели эти эпизоды и сразу же влюбились в Шилова