Финал «Очень странных дел» уже 1 января, а дальше-то что смотреть: 10 историй с той же мистикой, атмосферой и тайнами, которые ничуть не хуже хита Netflix

Пока другие режут оливье, героиня Снаткиной в 3 серии «Детей перемен» готовит луковый пирог — и выглядит это куда эффектнее (рецепт)

«Хищник: Планета смерти» возглавил топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в декабре: в списке есть и ДиКаприо, и Джаред Лето

Этот фильм СССР входит в топ самых кассовых: сможете по одному кадру узнать его среди 7 кандидатов? (тест)

Эльфы-домовики готовят в Хогвартсе такой ростбиф: даже Снейп улыбался, когда мясо таяло во рту

«Нравится, что не опять менты и следствие»: НТВ закрывает 2025-й громкой премьерой — на кону будет судьба мира

97% свежести и трясущиеся в экстазе критики: BadComedian сровнял с землей главный ужастик года, претендующий на «Оскар»

Тест по цитатам из «Операции "Ы"»: только знатоки помнят «Я на ... больше заработаю!» и другие шедевры

Какие несчастья случались на съемках «Мастера и Маргариты»: Бортко и Кара их не избежали – но Деппу можно не опасаться

Точно не хуже блондинчика в очках: в «Магической битве» нашли идеальную замену Нанами