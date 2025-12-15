Чем «Майор Гром» на стриминге будет отличаться от фильмов? Главный сериал 2026 года выйдет уже в январе

7 лет назад на экраны вышли «Ёлки последние»: так почему же после этого сняли еще пять фильмов

Раневская столько не говорила: попробуйте отличить настоящие высказывания актрисы от тех, что ей приписывают (тест)

О «темной стороне» Уолта Диснея не слышал только ленивый: но именно она вдохновила Спилберга на его главный шедевр

66% россиян любят детективы: 3 из них «с жадностью смотрят запоем» – не зря у каждого оценка 8.0 и выше

Почему в «Зверополисе 2» нет кенгуру и аллигаторов? У создателей нашлась веская причина – «пришлось расставлять приоритеты»

«Лило и Стич» 7 месяцев был самым кассовым фильмом года — дерзкая новинка Disney уделала ремейк за 3 недели: $1 130 000 000 — не предел

«Просто великолепен»: этот сериал на 8,5 баллов признали лучшим в карьере Устюгова — «Ментовские войны» и «Константинополь» не дотягивают

«Намного грамотнее»: первый «Джек Воробей» родился в СССР — этот приключенческий фильм и сегодня утрет нос хваленым «Пиратам»

Режиссера лучшего фильма по Кингу и звезду «Волка с Уолл стрит» нашли убитым в горящем доме: подозреваемый – его сын, и вот что еще известно