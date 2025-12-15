Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Достать ножи: Воскрешение покойника
Расписание сеансов Достать ножи: Воскрешение покойника, 2025 в Курске
Расписание сеансов Достать ножи: Воскрешение покойника, 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Завтра
16
ср
17
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
21:40
от 220 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Раневская столько не говорила: попробуйте отличить настоящие высказывания актрисы от тех, что ей приписывают (тест)
Со «Штрафбатом» все пошло не так с самого начала: сериал собирались назвать совсем по-другому — скандал был бы еще громче
7 лет назад на экраны вышли «Ёлки последние»: так почему же после этого сняли еще пять фильмов
«Лило и Стич» 7 месяцев был самым кассовым фильмом года — дерзкая новинка Disney уделала ремейк за 3 недели: $1 130 000 000 — не предел
Режиссера лучшего фильма по Кингу и звезду «Волка с Уолл стрит» нашли убитым в горящем доме: подозреваемый – его сын, и вот что еще известно
Киноляп? Нет, тонкий расчет: эта фраза Верочки в «Служебном романе» звучит просто нелепо — но Рязанов прекрасно знал, что делает
Задавались вопросом, почему у Арнольда из мульта Nickelodeon такая форма головы? Неудобная правда о родителях парня вносит ясность
О «темной стороне» Уолта Диснея не слышал только ленивый: но именно она вдохновила Спилберга на его главный шедевр
Утерянный фильм Тима Бертона мог стать вершиной его карьеры — но Спилберг увел проект из-под носа и заработал на нем $914 млн
«Намного грамотнее»: первый «Джек Воробей» родился в СССР — этот приключенческий фильм и сегодня утрет нос хваленым «Пиратам»
«Кентавр» с «Быком» бьют копытом в сторонке: на Западе выбрали лучший российский фильм с Борисовым – в США любят сильней, чем на родине
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667