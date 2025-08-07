Щеток не было — но было кое-что не хуже: как и чем наложницы чистили зубы во времена Османской империи

«Челюсти» — еще не самый жуткий: после этих 3 летних хорроров про акул будет страшно ехать на море

«Претендует на звание худшего фильма»: новая «Война миров» с Айсом Кьюбом провалилась с треском — 0% от критиков и разгромные отзывы

«Снимал какой-то дилетант»: 3 худших фильма Люка Бессона, о которых зрители мечтают забыть

Сценарист «Долгой прогулки» боялся разгромного отзыва от Стивена Кинга — все закончилось куда лучше, чем ожидалось

Мультфильм «Плохие парни 2» оказался круче фильма «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом — и вы не представляете, что они вытворили в космосе

После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»

Со скрипом набрал 4,6 на IMDb: а вы знали, что у культовых «Пришельцев» есть современное продолжение — Рено и Клавье на месте, но фильм не спасают

Не клоун, не злодей, а катастрофа: Пеннивайз из «Оно» страшнее Крюгера, Джейсона и Чужого вместе взятых — его происхождение доказывает, почему

3 сезон «Дома дракона» можно не смотреть после откровений Рейниры: наплевала на Мартина с высокой колокольни