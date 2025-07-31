Зрители пишут восторженные отзывы, 90% критиков одобряют: в «Ночной смене» показали ад, который медики называют работой

Защищает хуже картона, но смотрится круто: что не так с броней штурмовиков в «Звездных войнах» — киноляп или так задумано?

Пообещаешь себе лечь пораньше — но в итоге залипнешь до утра: 5 сериалов из Турции, которые поразили зрителей Netflix

Вырезали все вплоть до постельной сцены: одну из лучших ролей Высоцкого загубила цензура СССР — актер после этого невзлюбил сам фильм

«Ребята, давайте жить дружно» — это слишком просто: вспомните 5 других мультиков СССР по одной фразе (тест)

Эта дорама с рейтингом 7,2 на IMDb затягивает с первой серии: ее называют более правдоподобной версией «Игры в кальмара»

Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени

В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица

«Черт попутал»: одна из худших ролей Леонова — актер умер вскоре после просмотра черновой версии фильма

«Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма