Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Расписание сеансов Я знаю, что вы сделали прошлым летом, 2025 в Курске
27 июля 2025
Расписание сеансов Я знаю, что вы сделали прошлым летом, 27 июля 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
26
Завтра
27
пн
28
вт
29
ср
30
Формат сеанса
Все
2D
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
19:05
от 460 ₽
21:20
от 460 ₽
23:35
от 460 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:20
от 310 ₽
17:10
от 310 ₽
22:00
от 320 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Смурфики в кино
Отзывы
2025, США, мюзикл
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Лея и волшебная карта
Отзывы
2024, Китай, анимация, фэнтези
Нейробатя
Отзывы
2025, Россия, комедия
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Ляп, который долго не замечали: а вы видели таинственное появление плаща Миронова в фильме «Старики-разбойники»? (фото)
41 900 000 миллиона часов ушло в никуда? Почему зрители включают «Как бы беременна» от Netflix, а рейтинги — на дне?
Вы когда-нибудь задумывались, почему Татарина в «Брате» озвучивал не Сухоруков? Балабанов доверил голос совсем другому актеру — и не случайно
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667