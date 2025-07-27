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Киноафиша Фильмы Я знаю, что вы сделали прошлым летом Расписание сеансов Я знаю, что вы сделали прошлым летом, 2025 в Курске 27 июля 2025

Расписание сеансов Я знаю, что вы сделали прошлым летом, 27 июля 2025 в Курске

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Сегодня 26 Завтра 27 пн 28 вт 29 ср 30
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Как купить билеты на сеанс фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
19:05 от 460 ₽ 21:20 от 460 ₽ 23:35 от 460 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:20 от 310 ₽ 17:10 от 310 ₽ 22:00 от 320 ₽
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Я знаю, что вы сделали прошлым летом
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