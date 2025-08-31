Меню
Киноафиша Фильмы Астрал. Заклятие мёртвых Расписание сеансов Астрал. Заклятие мёртвых, 2024 в Курске 31 августа 2025

Расписание сеансов Астрал. Заклятие мёртвых, 31 августа 2025 в Курске

Сегодня 26 Завтра 27 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Заклятие мёртвых»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
23:35 от 240 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
20:00 от 270 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
23:35 от 570 ₽
