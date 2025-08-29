В старых фильмах его не было: новый сериал «Гарри Поттер» представит героя, которого фанаты ждали 20 лет

«Хватило первых серий "Невского", чтобы бросить»: в Сети считают, что Васильеву далеко до Колесникову из «Первого отдела»

Один из лучших сериалов 2025 года возвращается? Когда ждать премьеру 2 сезона «Аутсорса» и как будут выходить серии

В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете

Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил

Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру

Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»

Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина

На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)

Лишь один свежий сериал поспорит с финалом «Очень странных дел» за звание лучшего Sci-Fi в 2025 году — и это даже не «Институт» по Кингу