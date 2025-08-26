Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Астрал. Заклятие мёртвых
Расписание сеансов Астрал. Заклятие мёртвых, 2024 в Курске
26 августа 2025
Расписание сеансов Астрал. Заклятие мёртвых, 26 августа 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
21
пт
22
сб
23
вс
24
пн
25
вт
26
ср
27
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Заклятие мёртвых»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
22:00
от 500 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
13:30
от 170 ₽
22:00
от 180 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
100% турецкий сериал по атмосфере: 7 причин пересмотреть «Принцессу хлопковых полей» с Мехметом Гюнсюром, где он уже похож на шехзаде
Лишь однажды в истории Средиземья Саурон раскаялся и отрекся от зла: об этом знают лишь те, кто читал все книги Толкина
Датчане против шведов, закон против хаоса: «Пограничник» — 7 реально смешных серий про копов, которым пора бы уволиться
Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор
Тест для поклонников кино «Мосфильма»: вспомнить 7 культовых кинолент по кадру смогут лишь знатоки
Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей
Квентин Тарантино уверен, что был рожден для того, чтобы снять «Убить Билла» — но его личным фаворитом остается совсем другой фильм
175 тысяч долларов за серию: лишь один актер в «Сверхах» греб деньги лопатой — а остальные довольствовались крохами
У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел
«Скорее мать султана, а не жена»: в финале «Великолепного века» между Сулейманом и Хюррем пропала страсть — все из-за одного запрета
Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667