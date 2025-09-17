Меню
Фильмы
Орудия
Расписание сеансов Орудия, 2025 в Курске
17 сентября 2025
Расписание сеансов Орудия, 17 сентября 2025 в Курске
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
21:40
от 180 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
20:10
от 250 ₽
22:45
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Заклятие 4: Последний обряд
Отзывы
2025, США, ужасы
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Сказки тёмного леса. Ворожея
Отзывы
2025, Россия, сказка
Думали, что «007» — просто красивая цифра? На самом деле кодовое имя Бонда придумали еще при Елизавете I
Всего 380 слов за три часа: создатели объяснили, почему Джон Уик в 4-ой части почти перестал говорить
Запутались в сезонах «Шефа»? Разобрали всю хронологию по порядку и выяснили, когда ждать восьмую часть
«Выдержка серийного убийцы»: Мерьем Узерли рвалась вернуться в «Великолепный век» — но ей грубо дали от ворот поворот
Начал жить заново после инцидента на мосту: что случилось с Риком из «Ходячих мертвецов»?
Тарантино назвал лучший фильм 2010-х: ни «Интерстеллара», ни «Начала» в списке нет — но Нолана все же мельком упомянул
Идеи для «Ветров зимы» Джорджа Мартина: самые наболевшие вопросы из «Игры престолов», которые остались без ответа и мучают фанатов до сих пор
«Казалось, что хуже быть не может»: в 4 сезоне «Ведьмака» превратят в мюзикл одну из важнейших книжных сцен — готовы подпевать Геральту?
Почему Марату запретили общаться с Айгуль в «Слове пацана»? Причина в ужасном поступке — но виновата не возлюбленная героя
В первом сезоне сериала по «Гарри Поттеру» покажут двух персонажей, которые не появляются в «Философском камне» — и это отличные новости
Не уборная, а музей с туалетом посредине: что Юлия Меньшова сотворила со своей квартирой (фото)
