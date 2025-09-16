Казалось бы, проще простого — но нет: фанаты до сих пор спорят, почему Скайнет не убил Сару сразу после рождения

Запутались в сезонах «Шефа»? Разобрали всю хронологию по порядку и выяснили, когда ждать восьмую часть

Премьеры на ТВ, которые вы посмотрите и не пожалеете: один сериал обогнал «Первый отдел» и вырвался в лидеры

Почему Марату запретили общаться с Айгуль в «Слове пацана»? Причина в ужасном поступке — но виновата не возлюбленная героя

Тарантино назвал лучший фильм 2010-х: ни «Интерстеллара», ни «Начала» в списке нет — но Нолана все же мельком упомянул

А моей женой накормили толпу: чем закончилось аниме «Токийский гуль» — после финала больше вопросов, чем ответов

Не уборная, а музей с туалетом посредине: что Юлия Меньшова сотворила со своей квартирой (фото)

Идеи для «Ветров зимы» Джорджа Мартина: самые наболевшие вопросы из «Игры престолов», которые остались без ответа и мучают фанатов до сих пор

Начал жить заново после инцидента на мосту: что случилось с Риком из «Ходячих мертвецов»?

Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли