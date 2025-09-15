Меню
Фильмы
Орудия
Расписание сеансов Орудия, 2025 в Курске
15 сентября 2025
Расписание сеансов Орудия, 15 сентября 2025 в Курске
Кинотеатр
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
21:40
от 180 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
20:00
от 450 ₽
22:35
от 450 ₽
