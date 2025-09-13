Культ, секта или глобальная афера: связь «Песни утра» с «Невермором» раскрыли только к финалу «Уэнсдэй»

«Взорвет людям мозг»: Ченнинг Татум раскрыл, чего ждать от премьеры фильма «Мстители: Судный день»

«Лежать на диване — не мое»: как сегодня живет Юрий Кузнецов, сыгравший Гофмана в фильме «Брат»

«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат

«Никогда себе не прощу»: о главном кошмаре в жизни Румянцевой узнали спустя годы после смерти артистки

Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди

«Елки 12» готовят сюрприз: возвращается любимый герой, но его ждет серьезное испытание — теперь все будет иначе

Любимый советский режиссер Маслякова — не Гайдай или Рязанов: лишь его фильмы хвалил в интервью ведущий КВН

Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны

«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани