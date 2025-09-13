Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Орудия
Расписание сеансов Орудия, 2025 в Курске
13 сентября 2025
Расписание сеансов Орудия, 13 сентября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
9
Завтра
10
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Орудия»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
21:40
от 270 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Вес победы
Отзывы
2024, США / Великобритания, триллер
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Культ, секта или глобальная афера: связь «Песни утра» с «Невермором» раскрыли только к финалу «Уэнсдэй»
«Взорвет людям мозг»: Ченнинг Татум раскрыл, чего ждать от премьеры фильма «Мстители: Судный день»
«Лежать на диване — не мое»: как сегодня живет Юрий Кузнецов, сыгравший Гофмана в фильме «Брат»
«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат
«Никогда себе не прощу»: о главном кошмаре в жизни Румянцевой узнали спустя годы после смерти артистки
Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди
«Елки 12» готовят сюрприз: возвращается любимый герой, но его ждет серьезное испытание — теперь все будет иначе
Любимый советский режиссер Маслякова — не Гайдай или Рязанов: лишь его фильмы хвалил в интервью ведущий КВН
Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны
«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани
Почти как «Люк, я твой отец»: в «Молчании ягнят» есть удивительный пример эффекта Манделы — зрители спустя годы не могут поверить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667