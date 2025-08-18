Меню
Фильмы
Орудия
Расписание сеансов Орудия, 2025 в Курске
18 августа 2025
Расписание сеансов Орудия, 18 августа 2025 в Курске
О фильме
2D
16:10
от 170 ₽
18:50
от 180 ₽
21:30
от 180 ₽
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Новый сезон в Турции начнется с этих 4 горячих сериалов: уже понятно, что эти проекты — достойная замена «Зимородку»
Мама сказала про смерть иначе: как одна ошибка перевода в «Форресте Гампе» переписала весь смысл истории
Одни исчезают, а другие снимаются в каждом втором проекте: кинокритик назвал условие, при котором звезды «Слова пацана» останутся на плаву
«Потрясающе готично»: иностранцы увидели в этом российском сериале след Бертона — и влюбились с первых серий
Урезали ради хронометража: во «Властелине колец» должна была быть еще одна грандиозная битва — даже круче сражения у подножия Ородруина
Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем
Больше всего на свете Сулейман любил вовсе не Хюррем: Роксолана, в ответ на признание султана, лишь рассмеялась
Гангстеры в космосе: Тарантино мог сотворить шедевр — «Стартрек» в своей лучшей фазе (но что-то пошло не так)
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром
Ушли, чтобы эпично вернуться: актеры, карьера которых триумфально возродилась спустя годы застоя
В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года
