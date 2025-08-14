Меню
Киноафиша Фильмы Орудия Расписание сеансов Орудия, 2025 в Курске

Расписание сеансов Орудия, 2025 в Курске

Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
16:10 от 250 ₽ 18:50 от 260 ₽ 21:30 от 260 ₽
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
