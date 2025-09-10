Меню
Фильмы
Хайди. Моя хитрая рысь
Расписание сеансов Хайди. Моя хитрая рысь, 2024 в Курске
10 сентября 2025
Расписание сеансов Хайди. Моя хитрая рысь, 10 сентября 2025 в Курске
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:00
от 240 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Ведьмина доска
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Тимур и его команда
Отзывы
2025, Россия, приключения
Если уже посмотрели «Мост» и «Шерлок»: 2 недооцененных детективных сериала, которые захватывают надолго
Пересмотрели «Великолепный век» и хихикнули, взглянув на ногти Махидевран: серьезно? (фото)
Должен был быть Владиком: в честь кого назвали любимого Шурика из советских фильмов
«Возвращают в мир чудес»: звезда «Универа» назвала 2 любимых фильма СССР — стоят наравне с хитом Тарантино
«Аватару» уже 16 лет: спорим, не все знают, как выглядят 15 актеров в реальности — ноль грима и графики (фото)
Самый дорогой турецкий сериал снимали не в Стамбуле: где нашли живые декорации для «Далекого города»
Ланнистеры, Бэтмен и Старк не самые богатые в кино: Forbes поставил Скруджа Макдака в один ряд с Илоном Маском
Для поднятия настроения: 5 лучших комедий 2025 года — рейтинг ниже 7 даже не рассматриваем
Следующим фильмом Ридли Скотта станет военная драма — что-то эпичное в стиле «Гладиатора» гарантировано
Ридли Скотт хотел свой «Титаник» — но мечты разбились об айсберг: фильм-катастрофа утопил миллионы и репутацию
Зал аплодировал стоя 14 минут, актеры плакали: новый фильм Netflix произвел фурор в Венеции, но на RT ему дали лишь 76% cвежести
