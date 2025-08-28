Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Хайди. Моя хитрая рысь Расписание сеансов Хайди. Моя хитрая рысь, 2024 в Курске 28 августа 2025

Расписание сеансов Хайди. Моя хитрая рысь, 28 августа 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
чт 28 чт 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Хайди. Моя хитрая рысь»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
18:40 от 450 ₽
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
«Морозко» – «Джек Фрост»? Вы совсем, что ли? Под какими названиями в США знают советские фильмы
Почему Ливанов в «Шерлоке Холмсе» щеголяет в шапочке охотника? Он же не охотник!
Чехи, сербы и один бельгиец: в этих 5 фильмах «плохих русских» играли актеры совсем из других стран
Бэтмен богаче Маска и Старка, но гением его не считают: сотни миллиардов долларов супергерой заработал вовсе не своим умом
Что скрывает Пин? Немецкий акцент героя «Смешариков» навел на мрачные мысли — безумная теория зашла слишком далеко
Появился на секунду, запомнился на годы: угадываем советскую классику по второстепенным героям (сложный тест для самых внимательных)
Против цифр не попрешь: Аффлек и Клуни не попали в список лучших Бэтменов в истории, а круче Паттинсона только Бейл
А вы знали, что у Бэтмена есть кровный сын — и это Робин? В этой запутанной истории сложно разобраться, но мы смогли
Депп вернется в «Пиратов...», лишь если ему понравится сценарий: ИИ предложил 3 сюжета, от которых Джек Воробей не сможет отказаться
В России могут запретить «Слово пацана» и другие сериалы с Янковским: «запрещенку» также нашли даже в хитовой «Головоломке»
Марафон живых мертвецов: топ-5 самых захватывающих фильмов про зомби, которые стоит увидеть каждому
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше