Кровавый приквел «Спартака» покорил не только родной телеканал, но и Prime Video: спустя 12 лет — это настоящий успех

Фанаты ждали ответа 2 года: «Дандадан» с оценками 8,3 на IMDb и 8,7 на КП получил дату продолжения — вот когда выйдет 3 сезон

Поющая белка, 33 богатыря и Прилучный на троне: что показали в трейлере «Сказки о царе Салтане» — премьера 12 февраля 2026 года (видео)

Детектив со звездой «Трассы» и оценкой 7.6 «смотрится на одном дыхании»: про него знают немногие – но почти все «не жалеют о просмотре»

Сулейману на смех: самые нелепые русские имена по версии турок — есть и очень популярные

Кинопоиск выбрал лучший российский сериал за последние 5 лет: голосовали 311 экспертов, а Андреасян назвал «не просто "чернухой"»

Главная красотка СССР снялась в «Месте встречи» лишь ради Владимира Высоцкого – и горько пожалела об этом: «Запрещенный прием»

Ее голос знает каждый ребенок: как сейчас живет и выглядит девочка, озвучившая Машу в легендарном мультике

Сценарный секрет Гайдая: Труса, Балбеса и Бывалого никогда не называли по именам, а ведь они были — угадать 3 из 3 не получится

Ивлева бросила молодая жена, а Джиган остался без Самойловой и козы: звездные браки, которые не смогли пережить 2025 год