Киноафиша
Фильмы
Вечность
Расписание сеансов Вечность, 2025 в Курске
23 декабря 2025
Расписание сеансов Вечность, 23 декабря 2025 в Курске
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
15:05
от 240 ₽
19:20
от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
19:55
от 500 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
14:30
от 210 ₽
18:40
от 220 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
