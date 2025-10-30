Это еще не конец: график выхода 5 сезона «Призраков», который уже точно не будет последним

«Без “Условного мента” по субботам жизнь не та!»: у «Невского» появился реальный конкурент — и ему посвящают стихи

Теперь официально: Netflix и Финчер снимают продолжение «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом — дата премьеры уже известна

Гильермо дель Торо почти снял сиквел культового ужастика — студия не согласилась на проект по очень странной причине

Планы по перезапуску «Клиники» трещат по швам: сняли всего 3 серии, а уже начались проблемы — фанаты умоляют все отменить

«Нельзя показывать детям»: в России призывают убрать «Машу и Медведя» со всех площадок — разобрались, в чем весь сыр-бор

Дачный сезон закончен, но вы попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР с героем на шести сотках (тест)

Трус не играет в хоккей: а вот тест пройти может – вспомните 5 фильмов СССР со спортсменами в главных ролях

И если Боярский скажет «каналья» — миллионы ответят «тысяча чертей»: что значит любимое ругательство Д’Артаньяна

Прощай, Мухич: не стало звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова – актер перед смертью потерял слух и почти ослеп (видео)