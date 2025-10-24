Меню
Киноафиша
Фильмы
Паранормальное явление. Шум
Расписание сеансов Паранормальное явление. Шум, 2024 в Курске
24 октября 2025
Расписание сеансов Паранормальное явление. Шум, 24 октября 2025 в Курске
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
21:50
от 650 ₽
23:45
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Серафима
Отзывы
2025, Россия, анимация
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
Отзывы
2011, США, фэнтези, мелодрама
