Ляпу про Человека-паука в «Фишере 2» нашли объяснение: Янковский вспомнил о комиксах не просто так

На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них

Зачем наложницы мылись в хамаме, закутанные в простыни? Дело не в цензуре, и не в религии — историки все объяснили

У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел

В бой идут одни знатоки: на 6/6 вопросов о военном кино в этом тесте не ответят даже настоящие ценители жанра

«Часики-то тикают»: Бен Стиллер передумал снимать 3 сезон хитового «Разделения» — военное кино оказалось важней

«Скорее мать султана, а не жена»: в финале «Великолепного века» между Сулейманом и Хюррем пропала страсть — все из-за одного запрета

«Ляпы не играют роли»: зрители воротят нос от «Т-34» с Петровым, зато реальные танкисты называют его одним из лучших фильмов о войне

Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли

Тест для поклонников кино «Мосфильма»: вспомнить 7 культовых кинолент по кадру смогут лишь знатоки