Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Чумовая пятница 2 Расписание сеансов Чумовая пятница 2, 2025 в Курске 16 августа 2025

Расписание сеансов Чумовая пятница 2, 16 августа 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Чумовая пятница 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
15:40 от 420 ₽ 20:25 от 460 ₽ 22:30 от 240 ₽
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Больше, чем у «Аватара» и «Инстерстеллара»: перевели бюджет этого советского фильма на нынешние деньги и поразились
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше