Дочь Якуба-бея погибла, спасая Балу Хатун: почему зрители до сих пор вспоминают Гонджу

В одном ряду с «Уэнсдей», «Черным зеркалом» и «Игрой в кальмара»: эти 6 российских сериалов Netflix купил и не прогадал

Думали, что только в Крыму? А вот и нет! Где на самом деле снимали «Три плюс два» и почему зрителей обманули?

Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак)

Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля

Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек

Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было

«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков

«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли

Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)