Почему все хотят вырвать у него сердце? Раскрываем главный секрет силы Денджи из «Человека-бензопилы»

Все уезжали — и Махидевран тоже: почему только Хюррем нарушила все законы дворца и не поехала в санджак?

«Сначала надеваешь гетры, потом шорты. На шорты еще одни шорты»: раскрываем секрет костюма Альдо Ракан из «Этерны»

Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)

Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем

Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь

Не только «Гладиатором» единым: топ-5 фильмов о Древнем Риме, которые смотрятся на одном дыхании

«Толкин вертится в гробу»: Маск устроил разнос «Кольцам власти» — похвалил лишь одну героиню

«Большая честь для меня»: Хью Лори стал новым Дамблдором в «Гарри Поттере», но речь не про сериал НВО (А Волдеморт теперь — звезда «Дэдпула»)

Денежки-то бабай унес, и окончания цитат тоже: закончите 5 легендарных фраз из «Любовь и голуби» — без «Людки» и «Дяди Мити» (тест)