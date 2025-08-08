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Атель-матель
Расписание сеансов Атель-матель, 2025 в Курске
8 августа 2025
Расписание сеансов Атель-матель, 8 августа 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Атель-матель»?
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5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
14:00
от 290 ₽
18:35
от 340 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
13:20
от 520 ₽
15:30
от 520 ₽
19:40
от 570 ₽
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