«Она сама маньячка»: девочка из сериала «Как приручить лису» проявит свою сущность к финалу — по крайней мере, в этом уверены зрители

Комедия «Уволить Жору»: Козловский в новом трейлере охотится за Галустяном — но все идет не по плану

Борисов ворвался в топ-3, Бурунов удержал 2 место: кто же стал актером №1 — и кого россияне выбрали лучшей актрисой? ВЦИОМ подвел итоги 2025 года

Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал

Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме

Фокус без престижа: «Иллюзия обмана 3» не провалилась в прокате, но глупостей и сюжетных дыр в фильме больше, чем в швейцарском сыре

Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?

«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина

Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником

«Будете изнывать от нетерпения»: первые отзывы уже намекают — у «Злой: Часть 2» сильная сторона всего одна, и это не сценарий