Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Дракула
Расписание сеансов Дракула, 2025 в Курске
17 ноября 2025
Расписание сеансов Дракула, 17 ноября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
сб
15
вс
16
пн
17
вт
18
ср
19
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Дракула»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
21:00
от 220 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Лысый нянь
Отзывы
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Гарри Поттер и Тайная Комната
Отзывы
2002, США / Великобритания / Германия, мистика, приключения, сказка, семейный
Что видишь? Леру! И кто она? «Метод 3» даже не вышел, а интрига уже есть — неужели новая героиня «из наших» дочь Меглина?
Ругали «Зимородок», а «Клюквенный щербет» переплюнул и его: что ждет турецкий хит после перезагрузки и временного скачка
Иностранцы неожиданно влюбились в российский сериал о 90-х с Янковским — и признали его лучшим на фестивале в Стокгольме
29.1 млн просмотров и №1 в 72 странах: «опера, пропитанная печалью и снегом» рвет топы Netflix – включайте, если не знаете, что посмотреть
180 000 000 просмотров за неделю: Netflix назвал топ-5 самых популярных фильмов 2025 года – смотреть без кринжа можно лишь 2 из них
«Он меня убил»: финал «Очень странных дел» его же авторы сравнили с «Игрой престолов» – но не спешите точить вилы для братьев Даффер
18 «Эмми» и 99% свежести: этот сериал с рейтингом 8.6 не зря окрестили японской «Игрой престолов» – второй сезон не за горами
100% от критиков на Rotten Tomatoes — не панацея: зрителей лишили третьего сезона «Черепашек-ниндзя»
Зачем в 4 сезоне «Ведьмака» от Netflix прикончили сразу нескольких героев, которые в книгах живы до сих пор? Ответ режиссера «убил»
«Все чаще хочется больше реализма»: лишь эти 3 дорамы показывают жизнь в Южной Корее такой, какая она есть на самом деле
Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667