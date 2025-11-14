Маму уже нашел, а папа где? Раскрыт сюжет и дата выхода нового мультика «Лунтик. Обратная сторона Луны»

«Метод» оставил главную загадку без ответа: от кого ребёнок у Есении — фанаты указывают на одного кандидата и ждут 3 часть для раскрытия тайны

Почему Трандуил ненавидел не только гномов, но и эльфов: оказалось, фильмы извратили его настоящую историю — в книгах все иначе

«Это уже не Хищник»: гений Кодзима посмотрел «Планету смерти» одним из первых – и признал, что фильм больше похож на аниме

А где-то горы-горы, а за ними-ними тест: вспомните по одному кадру 5 фильмов СССР, снятых на Кавказе

Сколько лет было Айгуль в сериале «Слово пацана»: возраст знают лишь самые внимательные – готовы себя проверить?

Netflix пора заволноваться: новый корейский мультфильм бросит вызов «Кейпоп-охотницам» — конкурент позаимствовал идею

«Будете вспоминать ещё долго»: новая дорама с рейтингом 8,4 на IMDb стала неожиданным открытием ноября

В фильме деликатес, в книгах мерзость: чем на самом деле закусывали водку профессор Преображенский и доктор Борменталь?

Фраза «И давно тебе 17?» заиграла новыми красками: Паттинсон снова станет Эдвардом в продолжении «Сумерек»