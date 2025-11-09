Колин Фаррелл снова в лидерах Netflix, а на русскоязычных форумах пишут «Замах на рубль, финал на копейку»: что не так с «Балладой о маленьком игроке»

Всего за сутки сериал с Шоном Бином стал хитом стримингов США: FlixPatrol поставил его на первое место

Этот сериал HBO окрестили новым «Сексом в большом городе»: стартовал только 2 ноября и с первой серии получил 81% на RT и преданных зрителей

Почти 10 лет ожидания, «Оскар» и $1 млрд в прокате: когда выйдет «Зверополис 2» – и покажут ли его в России

До премьеры «Оно» в кинотеатре осталось всего ничего — а Стивен Кинг и не в курсе: вместо клоуна будут одержимые

Да не умер он в конце «Аркейна». Или умер? Что случилось с Виктором в финале главного мульта Netflix

«Берегитесь, фальшивые ведьмы»: оригинальные «Зачарованные» камня на камне не оставили от ремейка - были беспощадны

«Я с ним еще не закончил»: Хеймердингер все-таки выжил во 2 сезоне «Аркейна» – игроки в LOL точно знали этого с самого начала

До «Тоторо» и «Принцессы Мононоке»: с этой картины началась любовь к аниме в СССР — крутили в кино еще в конце 60-х

Ниже падать точно некуда: 4 сезон «Ведьмака» от Netflix установил сразу несколько позорных антирекордов