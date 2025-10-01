Этот персонаж мог объяснить финал «Москвы слезам не верит» — но его вычеркнули из фильма

С этими 5 фильмами даже самый скучный осенний вечер преобразится: №4 обожает Тарантино

Снейпа в фильме назвали «Принцем-полукровкой», но так и не объяснили почему: разгадка есть в книгах

Персонаж Гослинга? Как бы не так! В новых «Звездных войнах» наконец-то нашли замену Люку Скайуокеру

После «Побега из Шоушенка» Фримен проснулся звездой: а потом снялся в еще одном фильме по Кингу и «убил» его экранизации на 14 лет

«Пропагандистская сказка»: 45 лет назад от «Москва слезам не верит» приличные киношники воротили нос — в СССР фильм прозвали «фальшивкой»

«Я завопил в экран»: финал 2 сезона «Дандадан» оказался шоком даже для тех, кто зачитал мангу до дыр

Изначальная концовка «Криминального чтива» была максимально «тарантиновской»: режиссер поменял кровавый финал в распоследний момент

Смесь «Игры в кальмара» и «Бумажного дома» — про самых мерзких богачей: 3 причины дать шанс испанской новинке Netflix

Плохие новости для тех, кто ждет нового «Истребителя демонов» в «цифре»: хотели сэкономить на походе в кино? Не получится!