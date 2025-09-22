Меню
Киноафиша Фильмы Дракула Расписание сеансов Дракула, 2025 в Курске 22 сентября 2025

Расписание сеансов Дракула, 22 сентября 2025 в Курске

Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Как купить билеты на сеанс фильма «Дракула»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:00 от 190 ₽ 15:20 от 240 ₽ 19:45 от 290 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
15:15 от 150 ₽ 19:30 от 180 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
16:10 20:25
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
16:00 от 220 ₽ 20:10 от 240 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
15:15 19:30
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
15:15 19:30
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
