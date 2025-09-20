Американцы сняли лучший сериал про советских шпионов: оцените — получилось слишком правдоподобно

Где находятся львы из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» и какие из них были бутафорскими

Быстро забудет про Дейенерис? Судьба последнего дракона «Игры престолов» уже решена

В «Дайте жалобную книгу» Рязанов критиковал власти СССР так тонко, что цензура этого даже не заметила: да и большинство зрителей — тоже

Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет

Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все

4 странности «Острова проклятых» подтверждают — герой ДиКаприо не был психопатом: в дурку упекли «по беспределу»

Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре

В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли

Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»